Guardiola descarta la llegada de un gran delantero al Manchester City para suplir al Kun: ni Kane ni Haaland

La llegada de un posible sustituto al Manchester City para el Kun Agüero ha sido uno de los principales temas de análisis en la rueda de prensa de Pep Guardiola este viernes.

Una vez confirmada la salida del delantero argentino al finalizar la presente temporada, la pregunta era saber si puede venir algún delantero 'top'. Cabe recordar que, en días anteriores, Guardiola ya advirtió que el 'Kun' es insustituible.

"Hay muchas posibilidades de que no vayamos a fichar a un delantero este verano. Tenemos suficientes jugadores por el momento en el primer equipo, y tenemos jugadores interesantes en la cantera, por lo que existen muchas opciones de que, debido a la situación económica en el mundo, no vayamos a fichar la próxima temporada a un gran delantero", explicó sin rodeos el entrenador catalán.

Eso excluye a dos delanteros de primer nivel que también han rondado en torno al City: Harry Kane y Elvir Haaland. "Por esos precios, no vamos a comprar a ningún delantero. Es imposible, no podemos pagarlo. Así que no va a ocurrir. Todos los clubes están peleando económicamente y nosotros no somos una excepción".

"Tenemos a Gabriel Jesús, tenemos a Ferran Torres, que jugó increíblemente bien en esa posición, tenemos jugadores jóvenes en la cantera y muchas veces jugamos con un falso nueve", prosiguió Guardiola, en defensa de sus futbolistas. "No sé qué va pasar, a lo mejor pasa, pero seguramente no compremos ningún delantero", finalizó.