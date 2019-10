Guardiola: "Defenderé derechos humanos aquí, en Alsasua, Madrid o países árabes"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado que sería necesaria la ayuda internacional y la presencia de un mediador que obligara a los representantes políticos a sentarse y hablar para solucionar el conflicto catalán.

"El comunicado que leí lo único que pedía era que la gente se sentase a hablar. La comunidad internacional tiene que ayudarnos para solucionar el conflicto entre Cataluña y España y la única forma es a través de un mediador externo que ayude a ese diálogo", comentó en rueda de prensa.

El técnico catalán, que puso voz a un comunicado del 'Tsunami Democràtic', defendió que hará lo que haga falta para defender los "derechos humanos".

"Leeré manifiestos o haré lo que me pidan si eso sirve para defender los derechos humanos, sea aquí, en Alsasua, en Madrid o en los países árabes. Sea cual sea el problema pueden contar conmigo si se trata de defender los derechos humanos", explicó.

En cuanto a la huelga de este viernes en Barcelona y las 'Marchas por la Libertad' que han llegado a la ciudad, cree que expresan el sentimiento del movimiento soberanista.

"Sé exactamente lo que sucede hoy en mi país, en Cataluña. Es increíble cómo la gente de forma pacífica está llegando de todas partes a Barcelona para apoyar a los presos políticos y activistas sociales que han sido encarcelados, 100 años entre todos", lamentó.

"Si la gente no estuviese convencida de que no ha sido algo justo esos millones de personas no irían caminando hasta la ciudad más grande de Cataluña para mostrarles su apoyo, tanto a ellos como a los exiliados que no pueden volver a su hogar", añadió.

Por otro lado, sobre el aplazamiento del Clásico del Camp Nou, no quiso opinar. "No tengo ni idea de por qué se ha hecho, tendríais que preguntar a Tebas, a la Federación o al Gobierno. Si pasa es porque están preocupados por algo, ¿no? Pero sinceramente no tengo ni idea de por qué", apuntó.