Guardiola carga contra el VAR en Inglaterra: "El VAR está para ayudar; en cuatro años nadie nos ha dado nada"

Pep Guardiola 'explotó' contra el uso del VAR tras el partido de este miércoles entre el Manchester City y el Southampton, de la Premier League.

Cuando el partido iba 1-1, un posible penalti no señalado no señalado sobre Phil Foden, cabreó a Guardiola, que recogieron los micrófonos de la BBC al término del partido: "Es increíble que no nos hayan pitado el penalti. El árbitro vió en el campo que McMarthy toca ligeramente el balón ¡y en el VAR no vieron nada!"

Pep Guardiola says "no one has given us anything in four-and-a-half-years" after Manchester City were denied a penalty in the win over Southampton.