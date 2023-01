Guardiola: "Bale ha tenido una gran carrera, ahora va a poder convertirse en un fantástico jugador de golf"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, alabó la carrera de Gareth Bale, que anunció su retirada este lunes, y dijo que ahora "será un fantástico jugador de golf".

PEP ?? (On Gareth Bale) What a player. Fantastic career, won a lot of things. He represented Wales with more than 100 caps. Now he will become a fantastic golf player.