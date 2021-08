Grealish será la primera pieza del nuevo megaproyecto del City

El Manchester City, actual subcampeón de Europa y ganador de la última Premier League, aún no ha movido ficha de cara a la nueva temporada, pero dos son los grandes objetivos del equipo entrenado por Pep Guardiola: Jack Grealish y Harry Kane y están dispuestas a tirar la casa por la ventana por ambos.

El primero en recalar en el conjunto citizen sería el centrocampista inglés del Aston Villa, cuyo fichaje rondaría los 100 millones de libras, según los medios británicos y que firmaría cinco campañas. El acuerdo está muy cerca y podría hacerse oficial en las próximas horas.

Work in progress. Final stages since yesterday, final details to be fixed with all parties involved - player side too, on a five years contract. ?? #MCFC



Jack Grealish, getting closer and closer to Manchester City. ?????????????? https://t.co/6Xjv7PDBD0