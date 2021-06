Le Graët deja en el aire el futuro de Deschamps: "Tengo que hablar con él, el objetivo no se ha alcanzado"

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, ha dejado en el aire el futuro del seleccionador galo, Didier Deschamps, tras la eliminación de la vigente campeona del mundo ante Suiza -en la tanda de penaltis- de los octavos de final de la Eurocopa.

"El objetivo no se ha alcanzado, pero se han alcanzado tantos otros en el pasado... Siempre hay que poner las cosas en perspectiva", dijo Le Graët, que todavía "no" ha "tenido tiempo" para hablar con Deschamps. "Tendremos una reunión telefónica cuando esté en París y nos veremos la semana que viene o la siguiente para hablar", apuntó el presidente tras las elecciones del Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF).

Le Graët asegura que quiere darse un tiempo: "No he pensado en eso", dijo al ser preguntado sobre el contrato de Deschamps, que se extiende hasta el Mundial de 2022. "Para continuar una misión, ambos deben estar en la misma página. Hasta ahora, como no lo he visto, no lo sé", añadió.

"Los contratos importan. Cuando nos amamos, la vida es buena, todo va bien. Pero cuando nos amamos menos, los contratos existen para ser respetados", indicó al respecto el máximo responsable de la FFF en declaraciones que recoge el diario L'Equipe.

"Con Deschamps tenemos que pasar un buen día juntos, que charlemos y al final del día, tomaremos una decisión. Aprendí que en la vida nunca debes tomar una decisión sobre la marcha. Vamos a hablar de lo que pasó. La organización era correcta, a menos que se me escapara algo, aunque como todo el mundo imagina esperábamos llegar un poco más lejos", afirmó.