El gesto que honra a Mourinho para defender al entrenador rival: "Un amigo no se toca"

'The Special One' sigue dando de que hablar y esta vez fue para proteger al entrenador del conjunto rival. Durante el partido en el Estadio Olímpico de Roma la hinchada de 'La Loba' se cebó con cánticos racistas contra el técnico de la Sampdoria, el serbio, Dejan Stankovic.

Lo cierto es que, el estratega portugués y el ahora entrenador de la Sampdoria, coincidieron en el Inter de Milán durante 2008 y 2010, época de bonanza de los 'neroazzurri' en la que ganaron una Liga de Campeones.

Durante la primera parte, los aficionados de la Roma comenzaron a gritar "eres un gitano" contra Dejan Stankovic, algo que no gustó a Mourinho que tuvo que intervenir levantando la mano y para pedir respeto para su amigo. Stankovic abandonó el banquillo y, en modo irónico, comenzó a dar las gracias a la afición 'giallorrossa'.

El luso preguntado por los insultos hacia Stankovic comentó: "Nuestros aficionados son fantásticos, pero en ese momento pensé que podía seguir mi instinto y mi instinto dice que un amigo mío no se toca". Mientras, Stankovic declaró en rueda de prensa: "Estoy orgulloso de ser gitano. No me ofende que me griten eso. Gracias a Mourinho que ha aplacado a los aficionados pero sabe que no me afecta eso".

En lo que se refiere a lo deportivo, la Roma ganó el partido 3-0, un resultado que le permite mantener la quinta plaza en la Serie A con los mismos puntos que el Inter de Milan que es cuarto, en posición de Champions League.