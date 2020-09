De Gea: "Nunca me he sentido mejor en mi carrera"

David De Gea, portero español del Manchester United, aseguró que nunca en su carrera se ha sentido mejor que ahora. En una entrevista con los medios oficiales del club, el guardameta español fue preguntado sobre si cree que la gente se olvida de que aún es un portero joven y explicó que quizás se deba a que lleva jugando desde hace muchos años.

"He jugado mucho desde que era muy joven, pero ahora mismo probablemente me sienta mejor que nunca en mi carrera", afirmó el portero, que el próximo 7 de noviembre cumplirá 30 años. "Me encuentro con mucha confianza y eso es muy importante para mí. Ahora es momento de volver a ganar partidos y títulos, eso es lo más importante para nosotros en este momento", añadió.

Our no.1 is in confident and determined mood ahead of #BHAMUN ��#MUFC@D_DeGea — Manchester United (@ManUtd) September 25, 2020

Este año el United le ha puesto competencia a De Gea en la portería con la vuelta de Dean Henderson, quien la temporada pasada estuvo cedido en el Sheffield United. "Es muy importante que haya buenas sensaciones con el resto de porteros y con los entrenadores de porteros también. Es algo genial", apuntó el guardameta madrileño.