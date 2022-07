Gareth Bale debuta con victoria en su estreno en la MLS

LosAngeles Football Club(LAFC) del mexicano Carlos Vela venció este domingo en el complicado campo del Nashville por 1-2 en un partido en el que debutaron el galés Gareth Bale y el italiano Giorgio Chiellini y que le sirvió además a los angelinos para retomar el liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

Con este triunfo, el LAFC, el mejor equipo de la MLS hasta el momento, suma 42 puntos y aventaja en un punto al Austin, que además ha jugado un partido más que el conjunto angelino. El colombiano Cristian Arango adelantó al LAFC en el minuto 27 con su octavo gol de la temporada y confirmó su excelente momento de forma, ya que lleva seis tantos en sus últimos siete encuentros.

Hany Mukhtar empató el encuentro para el Nashville en el 43' al meter un penalti cometido por el español Ilie Sánchez, pero el LAFC se repuso en el 46' con un gol del ecuatoriano José Cifuentes aprovechando un rechace. Este es el tercer gol de Cifuentes en los dos últimos partidos tras el doblete que logró en la victoria del LAFC contra el LA Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández por 3-2 en el derbi angelino de la MLS.

Al margen del resultado, lo más destacado para el LAFC en este encuentro en Nashville fueron los debuts de Bale y Chiellini. Presentado oficialmente este lunes, Bale entró al campo en el 72' en lugar de Arango, jugó sus primeros minutos en el ataque del LAFC junto a Vela y se movió tanto por el centro de la ofensiva como por la banda derecha a pierna cambiada.

"It felt amazing. I was itching from the first half. As soon as I got on the bench I wanted to try and get off and help the team. It was also important for me to get my fitness."



