El futuro de Neymar en el PSG, en el aire

Todos son dudas en torno a la situación de Neymar en el Paris Saint Germain. En las últimas semanas se ha vuelto a especular con una posible salida del brasileño de la entidad gala. Por un lado, ‘Ney’ ha confirmado que quiere seguir con los franceses. Por otro, su entrenador Christophe Galtier no quiere mojarse sobre la posible continuidad de su jugador: "No sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé..."

"Se dice que se marchará, se dice que se quedará... Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará", ha confirmado el técnico francés tras la victoria del PSG este sábado en su segundo amistoso de su gira japonesa. El brasileño ha jugado 35 minutos en el amistoso ante el Urawa Red Diamonds.

"Neymar está trabajando bien desde que empezó la pretemporada, creo que es feliz. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club. Por lo que veo en los entrenamientos, con la alegría con la que trabaja, no lo veo preocupado", se ha limitado decir Galtier.

Por su parte, el futbolista no se ha quedado callado ante los rumores de una posible marcha también ha hablado tras el partido. En unas declaraciones recogidas por la Agence France Presse, el brasileño ha dejado claro que quiere seguir en París: "Quiero quedarme en el PSG (…) De momento nadie en el club me ha hablado de mi futuro. No sé qué tipo de plan tienen para mí, pero me quiero quedar".

Galtier confirma quién es su portero titular

Además de comentar el futuro del brasieño, el entrenador francés habló sobre Keylor Navas, titular este sábado en el partido en territorio nipón: "He sido muy claro desde el principio con los porteros: no soy partidario de hacer rotaciones, quiero un número uno. Él sabe lo que yo espero de él como número dos, pese a que soy consciente de la frustración que esto le supone. Pero para un club como el PSG es muy importante tener dos buenos porteros".

Otro nombre propio de la rueda de prensa que ha recogido RMC ha sido Kalimuendo, uno de los goleadores este sábado en la victoria del PSG: "Es un jugador muy solicitado, tanto en Francia como en el extranjero. Veremos con el paso de los días, tanto la posición de Kali, como la del club". Los parisinos pondrán fin a su gira el lunes con el tercer amistoso, ante el Gamba Osaka.