Laporte firma por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El central internacional por España Aymeric Laporte ha fichado este jueves por el Al Nassr saudí, procedente del Manchester City inglés, tras llegar a un acuerdo hasta el año 2026, tal y como ha anunciado el club en su web.

El central, formado en la cantera del Athletic Club, llega a la Liga de Arabia Saudí tras conquistar el triplete la temporada pasada con el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola. Además, Laporte posee otras 4 Premier League, 1 Supercopa de Europa, 1 FA Cup, 4 Copas de la Liga, 2 Community Shield y 1 Supercopa de España con el Athletic.

