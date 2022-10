Franck Ribery cuelga las botas

El jugador francés Frank Ribéry, actualmente en la Salernitana italiana, ha anunciado este viernes su retirada del fútbol profesional, a los 39 años y tras una larga y exitosa trayectoria de más de 20 años, motivada también por una lesión en su rodilla, según anunció el futbolista en redes sociales.

"La pelota se detiene. Los sentimientos dentro de mí no lo hacen. Gracias a todos por esta aventura", compartió el extremo francés, junto a un emotivo vídeo que repasaba sus momentos más destacados desde que debutara como profesional en agosto de 2001 con el club de su ciudad natal.

The ball stops. The feelings inside me do not. ?

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ?

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ?

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ?



