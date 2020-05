La final de la Copa de Alemania se jugará el 4 de julio a puerta cerrada

La final de la Copa de Alemania se ha reprogramado, a puerta cerrada, para el próximo 4 de julio, justo después de que finalice la Bundesliga, ha anunciado este lunes la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que todavía debe esperar la confirmación de las autoridades estatales.

Así, las semifinales, previstas inicialmente para el 23 de mayo, se jugarían el 9 y el 10 de junio; Bayern de Múnich y Eintracht Frankfurt disputarán una de las eliminatorias, y el Saarbruecken, de la cuarta división, y el Bayer Leverkusen, la otra.





En la Copa femenina, los cuartos de final se celebrarían el 3 de junio, las semifinales el 10 y el 11 de junio y la final, el 4 de julio, como en la competición masculina.





ℹ️ The DFB presidential board has set dates for the remaining #DFBPokal fixtures, should play resume ��️



Semi-finals: 9th/10th June

Final: 4th July