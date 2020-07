La explicación a la 'expulsión' de Haaland de un pub nocturno en Noruega: una multitud se agolpó sobre él

El jugador revelación del fútbol europeo, el delantero Erling Haaland ha sido noticia en las últimas horas por un vídeo que se ha hecho viral en el que aparece saliendo de un pub nocturno en Noruega empujado por uno de los miembros de seguridad, algo que parece molestar al joven futbolista del Dortmund, a juzgar por las imágenes.

La 'rumorología' apuntó rápidamente a que Haaland podría estar borracho, o demasiado alterado en la fiesta que estaba celebrando dentro de la discoteca con algunos amigos. Sin embargo, este martes el diario alemán Bild recoge las explicaciones que da el responsable de seguridad del local, en la ciudad noruega de Stavanger: "Su expulsión no estaba en absoluto relacionada con que el chaval estuviese intoxicado o con algún comportamiento inapropiado. Erling no estaba borracho. Pero por la normativa del coronavirus, estábamos pendientes de las multitudes que estaban rodeando a Haaland. Veíamos que había fans que no dejaban de agolparse a su alrededor, pidiéndole fotos y hablando con él. Y al final, la presión fue tan grande que tuvimos que pedirle que se marchara".

El jefe de seguridad insistió en que Haaland entendió perfectamente la situación, a pesar de la aparente discusión que mantiene con el empleado que le saca de la discoteca: "Es más, colaboró y fue comprensivo con la situación, una vez hablamos con él fuera del local".

Y para quitarle hierro al asunto, el padre del futbolista, Alfie Haaland, reaccionó al 'escándalo' con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Vamos Erling, vuelve al trabajo. La vida nocturna de la gran ciudad no es para ti", escribía acompañando una fotografía en la que aparecía cortando troncos.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh