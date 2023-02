Un excompañero en el Chelsea carga contra Hazard: "Es el futbolista más vago que he visto en mi vida"

El nigeriano John Obi Mikel se ha despachado contra Eden Hazard, su excompañero en el Chelsea, en una entrevista en el medio Dubai Eye. El centrocampista, que vistió de 'blue' durante seis temporadas, del 2006 al 2012, ha recordado algunas anécdotas de esos años y ha dejado una lapidaria frase sobre el belga: "Eden Hazard es el futbolista más vago que he visto en mi vida... pero el día del partido ganaría el premio al hombre del partido".

Obi Mikel ha asegurado que a Hazard no le hacía falta entrenar y trabajar al máximo nivel para ser el mejor del equipo en todos los partidos y la gran estrella de aquel Chelsea. Además, reconoce que no seguía una dieta estricta y que los problemas de peso que se han hecho patentes en Madrid vienen de su etapa en Londres: "La noche antes de un partido después de la cena, se sentaba allí durante 20 minutos, media hora, comiendo arroz con leche. Le gusta su comida".

También ha recordado el momento en el que José Mourinho hizo llorar a un joven Mohamed Salah que acababa de llegar al Chelsea procedente del Basilea y que nunca se adaptó a Stanford Bridge: "Creo que Salah estaba teniendo un mal partido. Mourinho entró al vestuario y lo atacó, lo agredió efusivamente. Estaba llorando, y lo que pasó es que Mourinho no lo dejó volver a la cancha en la segunda mitad. Se lo cargó. Hubiera sido fácil sacarlo y decir 'no estás jugando bien, vete, siéntate, no vas a volver al campo'. Pero lo hirió y se lo cargó".