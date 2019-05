Evra: "Creo que Pogba se marchará"

El exjugador del Manchester United Patrice Evra aseguró en una entrevista con la cadena Sky Sports que Paul Pogba abandonará el club este verano.

"Creo que Pogba se marchará porque tienes que sentir el cariño cuando juegas en un equipo y estar comprometido. Si Paul decide quedarse otro año y luego marcharse o quedarse unos cuantos años más, entonces quizás los aficionados le querrán más porque vean compromiso", explicó el galo,

Estas declaraciones llegan después del incidente que Pogba protagonizó con unos aficionados que le insultaron después de la derrota ante el Cardiff City el pasado domingo.

Además, Evra también habló sobre Alexis Sánchez, quien puede ser otro de los jugadores en la rampa de salida para este verano.

"Algunos jugadores solo vienen por el dinero. No me asusta decirlo. No tengo nada en contra suya, pero cuando vi el acuerdo es cuando pensé que la historia del Manchester United se había venido abajo", señaló Evra respecto al fichaje del chileno.

"Tenía al Manchester City, que le ofrecía menos dinero, pero iba a jugar mejor fútbol que en el United. Entonces, ¿por qué decidió venir al United? No me digas que es porque amaba al club desde que era pequeño", agregó.