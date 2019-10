Eto'o: "A Messi le críé casi como a un hijo"

El camerunés Samuel Eto'o, exjugador de Barcelona e Inter de Milán, expresó este martes el deseo de que el argentino Lionel Messi no juegue el duelo europeo de este miércoles entre el conjunto catalán y el milanés, al opinar que de recuperarse el número 10 azulgrana el partido estaría demasiado desequilibrado.

"El Barcelona empezó mal la Liga porque Messi ha jugado muy poco. Si está él, se ve el verdadero Barcelona. Espero que no juegue contra el Inter para mi corazón. Quiero que sea un partido igualado y si juega Messi es más difícil que lo sea", afirmó Eto'o en una entrevista publicada por "La Gazzetta dello Sport".

"A Messi le críé casi como a un hijo. Tengo un gran respeto por (el argentino Diego Armando) Maradona, pero los jugadores que más marcaron el fútbol moderno fueron (el brasileño) Ronaldo (Nazario), Messi y (el portugués) Cristiano Ronaldo", prosiguió.

Eto'o jugó cinco años en el Barcelona y tres en el Inter, ganándolo todo con ambos equipos, y destacó que esas experiencias le forjaron para siempre.

"El Barcelona fue la vitrina que me permitió hacer soñar a millones de chicos africanos y hacerles creer que todo es posible en la vida. El Inter lo confirmó, fue el paso sucesivo. Gané dos 'tripletes' consecutivos con dos equipos distintos", explicó.

El camerunés, que ganó dos Ligas de Campeones con el Barcelona y una con el Inter, expresó además el deseo de ver al conjunto milanés levantar otra Copa de Europa.

"Mi sueño es festejar en San Siro la próxima Liga de Campeones ganada por el Inter. Percibo la energía correcta para soñar grandes cosas", aseguró.

También elogió al belga Romelu Lukaku, delantero que lleva ya cuatro goles con el Inter en este arranque liguero, tanto por su rendimiento en el campo como por la forma en la que condenó los últimos casos de racismo registrados en el fútbol italiano.

"Lo viví más fuera del campo, donde cuando no te reconocen te tratan de forma y, cuando lo hacen, cambian de actitud. (El presidente de la FIFA, el suizo Gianni) Infantino dijo algo muy importante en la gala The Best, 'No más hablar, hay que actuar'", afirmó.

"Necesitamos reglas duras también en el fútbol, no solo una multa", agregó.