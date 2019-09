El Estrasburgo corta las aspiraciones del Nantes

Un tanto de penalti de Ludovic Ajorque a falta de un minuto para el final dio la victoria por 2-1 al Estrasburgo, que frenó al Nantes en su escalada hacia el liderato de la Ligue 1 de Francia.

El conjunto dirigido por Christian Gourcuff perdió la oportunidad de culminar el inicio de la sexta jornada en la primera posición por delante del París Saint-Germain. Sin embargo, el tanto en el último instante del choque de Ajorque dejó sin puntos al Nantes.

Y eso que empezó poniéndose por delante en el marcador gracias a un tanto del malí Kalifa Coulibaly, que marcó a los 28 minutos con un zurdazo desde dentro del área pequeña.

Sin embargo, el Estrasburgo, que aún no había conseguido ninguna victoria esta temporada, reaccionó en la segunda parte y dio la vuelta al marcador. Primero, con un fuerte disparo de Dimitri Lienard que no pudo salvar el guardameta Alban Lafont. Y, después, con la pena máxima que no desperdició Ajorque y que amargó el fin de semana al Nantes.