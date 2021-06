Esta vez Gosens no le pidió la camiseta a Cristiano Ronaldo

La venganza es un plato que se sirve bien frío y para el que a veces hace falta esperar mucho tiempo. Robin Gosens, carrilero izquierdo de la selección alemana, vivió este sábado su particular venganza ante Cristiano Ronaldo marcándose un partidazo y siendo decisivo en la victoria de Alemania por 4-2 sobre Portugal en el que marcó un gol y dio tres asistencias.

La historia comienza hace dos años en un Atalanta - Juventus. Ese día Gosens le pidió la camiseta a Cristiano, pero este enfadado por haber perdido el partido se la negó: "Después del partido contra la Juventus quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. Tras el pitido final, me acerqué a él, no fui ni siquiera con el público a celebrar. Le pregunté: ¿Me puedes cambiar la camiseta? Él ni siquiera me me miró y me dijo que no. Estaba totalmente rojo y avergonzado. Traté de disimular", explicaba el alemán.

En el vestuario del Atalanta incluso llegaron a regalarle una camiseta del portugués. Este sábado tras ser elegido MVP del partido le recordaron la historia y bromeó: "Hoy no le he pedido la camiseta a Cristiano".