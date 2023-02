Rubén Sellés dirigirá al Southampton hasta final de temporada

El técnico español Rubén Sellés ha sido nombrado entrenador del Southampton hasta final de temporada, ha confirmado este viernes el club inglés, que ha elegido al valenciano como sucesor del destituido Nathan Jones.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI