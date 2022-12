El entrenador del PSG niega que exista tensión entre Mbappé y Messi después de la final del Mundial

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, insistió este martes en que las celebraciones de los futbolistas argentinos tras ganar el Mundial, incluyendo gestos y cánticos dirigidos al francés Kylian Mbappé, no afectarán a la relación entre el galo y Leo Messi, ya que existe "mucho respeto" entre ambos, dada sus actitudes "ejemplares".

"Lo que pasó en las celebraciones pertenece a los argentinos, y no me corresponde a mí. Lo que me importa es lo que vi en la final, cuando vi a Kylian Mbappe y a Lionel Messi abrazarse", declaró Galtier en la rueda de prensa previa al encuentro de Ligue 1 ante el Estrasburgo de este miércoles.

El técnico del PSG descartó cualquier posible problema surgido entre Messi y Mbappé, después de que en las celebraciones posteriores a la final que Argentina ganó a Francia en los penaltis en el vestuario el guardameta Emiliano Martínez se burlara del delantero galo. "Hay mucho respeto entre ellos. Tienen una actitud ejemplar después de los partidos. Y, por supuesto, hay que felicitarle por los trofeos, y también al seleccionador argentino".

Galtier recalcó que Messi no dio "cuerda a nadie" en los festejos por el título y pidió no "mezclar", antes de sugerir que fue el meta argentino quien 'dirigió' las celebraciones contra Francia y Mbappé. "Lo que me importa es la relación entre los jugadores. Mbappe tuvo una actitud muy buena, a pesar de perder. Por supuesto que estaba muy decepcionado, pero lo hizo con clase. Felicitó a Leo y eso es algo muy bueno para el club y para el equipo", sentenció.





El entrenador también reveló que Messi se perderá el partido de Estrasburgo, y la visita del domingo a Lens, después de que le permitiera seguir en Argentina descansando tras la Copa del Mundo. Galtier mencionó también el caso de Mbappé, que volvió "lo antes posible".

"Hay casos individuales con los jugadores que llegaron muy lejos. Achraf Hakimi jugó todos los partidos con Marruecos. Quería volver lo antes posible, al igual que Kylian. Después de hablar con él, quiso volver reincorporarse bastante rápido", relató.

Mientras que en el caso de Messi, Galtier confesó que tomaron la decisión de darle de 'vacaciones' "hasta el 1 de enero". "Así que volverá con nosotros el 2 o el 3, después de 13 o 14 días", informó sobre el autor de siete goles en el Mundial y ganador del Balón de Oro del torneo.