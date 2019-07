El entrenador del Dinamo Bucarest sufre un ataque al corazón durante un partido de Liga

El entrenador del Dinamo Bucarest rumano, Eugen Neagoe, sufrió un ataque el corazón este domingo durante el encuentro ante el Universitatea Craiova en la jornada 2 de la liga rumana, aunque, en principio, su vida no correría peligro.

El club de la capital, 18 veces campeón de la liga en el país, señaló en un comunicado que los médicos han dicho que el técnico se encuentra "en condición estable por el momento", mientras que varios medios locales indicaron que Neagoe preguntó en primer lugar por el resultado del partido, saldado finalmente por derrota por 0-2. El exdelantero ha sido el centro de las críticas del sector más radical de la afición del Dinamo, que quiere que dimita de su puesto y que tienen más sintonía con su predecesor Mircea Rednic, que fue destituido.

"Estuvimos muy cerca de una tragedia. No puedo entender el nivel de odio a este club, no puedo creerlo. Es simplemente imposible, esto puede explotar", lamentó Florin Prunea, presidente del conjunto de Bucarest, que ya vivió la tragedia en 2016 del fallecimiento del futbolista Patrick Ekeng. El internacional camerunés se desplomó en el terreno de juego y una posterior investigación reveló que la ambulancia que le trasladaba a un hospital no contaba con el equipamiento y los medicamientos necesarios.