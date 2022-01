Egipto, clasificada para los cuartos de final en los penaltis

Costa de Marfil, 0 (4) - Egipto, 0 (5)

Egipto eliminó este miércoles en los octavos de final de la Copa de África de Naciones a Costa de Marfil en la tanda de penaltis después de empatar 0-0 y gracias a un héroe inesperado, el portero Gabaski, que salió al terreno de juego justo antes de la prórroga para sustituir al lesionado Mohamed El Shenawy. Su aparición, providencial, sirvió para salvar un disparo imposible de Ibrahim Sangaré y para detener una pena máxima a Eric Bailly con la que su equipo sigue adelante en la Copa de África de Naciones.



Egipto ya está en los cuartos de final. Sufrió y sigue en la pelea para meter en sus vitrinas su octavo título. No lo gana desde 2010, pero ahora está a sólo tres partidos de conseguirlo. Sin embargo, en octavos de final el salvador no fue Mohamed Salah. El nombre del día fue Gabaski. Condenado a la suplencia por la estabilidad de El Shenawy, Gabaski tuvo una oportunidad de oro que no desperdició. El Shenawy, con una lesión muscular, tuvo que abandonar el terreno de juego a los 88 minutos. Por delante, Gabaski tenía una prórroga y una posible tanda de penaltis. En ambas situaciones, fue decisivo.