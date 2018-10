Dybala: "Lo que me impactó de Cristiano es su simpleza"

El argentino Paulo Dybala, delantero de la Juventus, ha considerado que su compatriota Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo son jugadores extraordinarios y explicó que su objetivo es llegar a ser "el primero de los humanos".

"Messi y Ronaldo deberían ir bajando su nivel (por razones de edad), en cambio siguen haciendo cosas extraordinarias. Están fuera de la normalidad, mi objetivo es ser el primero de los 'humanos'", afirmó Dybala en una entrevista publicada este sábado por "La Gazzetta dello Sport".

El delantero argentino, que viene de marcar un triplete en la Liga de Campeones contra el Young Boys, aseguró que siente cada vez más cómodo en la Juventus y expresó el deseo de llegar a ganar un Balón de Oro. "Es un deseo que expresé cuando era un niño. Para mejorar tienes que ponerte objetivos altos", dijo Dybala, que tras un comienzo de temporada complicado está dando señales de notable mejora a nivel físico y mental.

La "Joya" forma parte de una de las Juventus más competitivos de los últimos años, que con el fichaje de Cristiano intentó dar el último paso hacia la consecución de la Liga de Campeones. "Para mí también el año pasado. Habría cambiado la 'Champions' por el título liguero. Ahora las expectativas han crecido muchísimo, pero la mentalidad siempre es la misma: ganarlo todo", afirmó.

Para el argentino, la Juventus del año pasado no era inferior a ningún equipo en Europa y consideró que, de eliminar al futuro campeón Real Madrid en los cuartos de final, los turineses habrían conquistado la Copa. "El año pasado ganó el Madrid pero no demostró que era mejor que nosotros. Si hubiéramos pasado de ronda habría cambiado todo. Para mí habríamos ganado la 'Champions' y todos habrían dicho que éramos los mejores. No había equipos mejores que nosotros", opinó.

El curso pasado la Juventus terminó eliminada contra el Madrid tras rozar una remontada épica, al estar por delante 3-0 en el Bernabéu tras perder la ida con el mismo resultado, antes de que un penalti marcado por Cristiano, entonces en el club blanco, en el último minuto le diera la clasificación al equipo del técnico francés Zinedine Zidane.

Sin embargo, Dybala consideró que la gran prestación de la Juventus sirvió para que Cristiano barajara la idea de aceptar la propuesta de la "Vecchia Signora", algo que finalmente se produjo en julio. "Creo que ese partido ha empujado a Cristiano hacia la Juventus. Allí se dio cuenta de nuestra fuerza y tomó su decisión. Es muy inteligente y se da cuenta de las cosas antes que los demás", dijo.

El argentino, que comparte el vestuario con la leyenda lusa desde hace casi cuatro meses, destacó que CR7 es un chico simple, que trabaja con gran compromiso y que bromea con sus compañeros.

"Lo que me impactó es su simpleza. Si le ves en las redes sociales o por televisión te da una idea distinta. En realidad es como nosotros. Trabaja muy bien, está concentrado al máximo en cada entrenamiento, pero está muy tranquilo, bromea y se relaciona con todos de la misma manera", aseguró.

En la entrevista, Dybala abordó también el tema de la selección argentina y expresó el deseo de poder ser protagonista junto a su compatriota Mauro Icardi en el futuro de la "Albiceleste", tras el último decepcionante Mundial de Rusia.

"Mauro es un grandísimo delantero, hay pocos buenos como él en el área. Ahora tendremos la oportunidad de trabajar juntos, porque hubo muchos cambios en la selección tras el Mundial. Espero que pueda formar una buena pareja con él, porque es un óptimo delantero", afirmó.