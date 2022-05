Duncan renuncia a volver a jugar con Ghana por la discriminación y las humillaciones recibidas

A sus 29 años Alfred Duncan cuenta con una larga y dilatada carrera en el fútbol europeo. El centrocampista ghanés ha disputado 249 partidos en la Serie A italiana entre Inter de Milán, Livorno, Sampdoria, Sassuolo, Fiorentina y Cagliari. Sin embargo, eso solo le ha servido para disputar 9 encuentros con la selección de su país desde que debutó hace 10 años.

Ahora, se ha colmado su paciencia y tras su mejor temporada desde que está en Italia ha hecho pública una contundente carta para cargar contra la Federación de Ghana y denunciar la discriminación que ha sufrido en los últimos tiempos. Su decisión está tomada. No volverá a defender la camiseta de su país.

Ha llegado el momento de despedirse de la selección. Mi corazón está triste porque quería escribir un pedazo de historia con la selección de Ghana, pero NUNCA me dieron la oportunidad de demostrarlo.

Cuando nunca te tienen en cuenta y no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación, mentalmente se vuelve más difícil. Me han humillado, discriminado y dejado de lado durante años a pesar de que he tratado de mantener las puertas abiertas todo el tiempo. Lamentablemente, no puedo seguir sintiéndome mal pensando en cómo me están tratando injustamente sabiendo que tengo la conciencia tranquila. Hasta hace unos años era el jugador ghanés con mejores actuaciones y con más participaciones en las ligas más prestigiosas, pero nunca me han considerado en la selección. Recientemente rechacé algunas invitaciones porque me parece un insulto que me llamen cuando le conviene a alguien sin considerar mi sentimiento como ser humano que se sacrifica en su trabajo.

Si hace años, cuando era jugador del Sassuolo, tuve un trauma psicológico después de viajar 15 horas para ir a Washington a un amistoso contra Canadá y luego no jugar ni un minuto y fui el único jugador que no puso un pie en el campo. Fue un período muy difícil para mí y mi familia, pero gracias a mis seres queridos y al apoyo de un psicólogo también pude superarlo. Pasé tantos momentos horribles precisamente por la selección, superé todo solo y seguí mi camino. Encontré paz y felicidad sin pensar en ser convocado a la selección con el único objetivo de dar lo mejor a quienes me apoyan, me consideran un jugador importante y me valoran. Para un jugador como yo que se ha entrenado mucho y lleva 11 años jugando en la Serie A, es increíble tener solo 9 partidos con la selección nacional. Una locura pura que no tiene justificación. No acepto que me convoquen solo porque la Federación esté presionada por la ciudadanía y no porque reconozcan mi valor y lo que puedo dar a la selección.

El presidente de la federación ghanesa, Kwesi Appiah, Avram Grant y CK Akkonor saben perfectamente a qué me refiero y cómo me trataron. Por la persona que soy, no merezco todo lo que me hicieron pasar y, por eso, pongo fin a una historia que nunca empezó a tener la paz y la serenidad que merezco y poder seguir trabajando en la Fiorentina, el equipo que me valora y me respeta por lo que soy y la pasión que pongo en mi trabajo diario, ¡Gracias!