El Lyon apura sus opciones europeas; el Mónaco toma impulso entre el bochorno

Olympique Lyon, 5 - Montpellier, 2

Con los tantos de Moussa Dembélé, Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi y con un doblete de Houssem Aouar, el Olympique Lyon despachó un partido que estuvo igualado hasta la última media hora, en la que los hombres dirigidos por Peter Bosz pegaron el acelerón para dejar atrás al Montpellier.

El Lyon necesitaba la victoria. Tenía que volver a ganar después de caer el pasado miércoles frente al Brest (2-1). El pasado fin de semana ganó 6-1 al Girondins y no pudo evitar tropezar para seguir con una tendencia irregular que es su condena esta temporada. Se recuperó de nuevo contra el Montpellier y ya no puede permitirse más fallos si no quiere quedarse sin el premio europeo.

Saint-Étienne, 1 - Mónaco, 3

Algo más despejado está el camino del Mónaco, que ganó 1-3 al Saint-Étienne un duelo protagonizado por los aficionados locales, que provocaron diversos incidentes que obligaron a interrumpir el encuentro a falta de media hora por el lanzamiento de fuegos artificiales en uno de los fondos del estadio Geoffroy-Guichard.

Pudo reanudarse, pero el fútbol francés quedó otra vez manchado y de nuevo por una afición reincidente que ya ha provocado la interrupción de otros partidos en la última década. La mala situación de su equipo, en puestos de descenso tras la derrota, provocó la ira de los ultras del Saint-Étienne, incapaces de controlarse en un mal momento de su equipo.

El Mónaco, con los tres puntos en el bolsillo, se asentó en la tercera posición y, a la espera del resultado del Rennes, podría conseguir una ventaja de tres puntos que, a falta de cuatro jornadas para el final, pueden ser oro para culminar la temporada en posiciones de Liga de Campeones.

Wissam Ben Yedder y Kevin Volland adelantaron en la primera parte al cuadro monegasco, que no pudo evitar que el Saint-Étienne redujera distancias desde el punto de penalti por medio de Wahbi Khazri justo antes del descanso. Sin embargo, Timothee Kolodziejczak, con un gol en propia meta, sentenció al Saint-Étienne a falta de media hora para el final y justo antes de los incidentes protagonizados la hinchada verde.

En el minuto 67, el árbitro del encuentro, Bastien Dechepy, ordenó a los jugadores y al cuerpo técnico de ambos equipos dirigirse a los vestuarios después de que los aficionados del Saint-Étienne lanzaran una gran cantidad de fuegos artificiales que impactaron sobre el techo de su estadio. Tras la reanudación, Myron Boadu ahondó en la herida con el cuarto y selló la goleada.