Deyverson se roba el show y protagoniza la final de la Copa Libertadores

El Palmeiras se impuso por 2-1 este sábado al Flamengo en la final de la Copa Libertadores y consiguió mantener el título de campeón de Sudamerica gracias a un gol de Deyverson en la prórroga. El delantero brasileño ex de Levante, Getafe y Alavés marcaba a los 95 minutos el tanto decisivo y daba a los 'verdao' el tercer campeonato de su historia. A partir de ahí comenzaba el show del peculiar delantero que se ha vuelto viral y no precisamente por su gol.

El momento mas surrealista se vivió en el minuto 122 de partido cuando Deyverson fingió una agresión de un jugador del Flamengo. El delantero recibe un toque en la espalda y cae desplomado al suelo doliéndose mientras esboza una sonrisa. Sin embargo, el que le había tocado no era un rival sino el colegiado del encuentro el argentino Nestor Pitana, que acudió a quitar hierro a lo ocurrido y a pedir al jugador que se levantara.

??And the Oscar goes to…



??DEYVERSON #Libertadorespic.twitter.com/u2HbPNupza