La deuda del Manchester United crece hasta los 600 millones de euros

El Manchester United anunció este jueves sus resultados financieros hasta diciembre de 2022 y presentó una deuda de 535 millones de libras (600 millones de euros).



La deuda del conjunto de Old Trafford aumentó un 10 % respecto al periodo anterior por la devaluación de la libra respecto al dólar, según explicó el equipo mancuniano, que se encuentra en estos momentos en un proceso de venta, con el multimillonario británico Jim Ratcliffe, dueño de Ineos y Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, jeque de Catar, como principales pretendientes.



En el comunicado del United no hubo mención alguna a la venta del club por parte de la familia Glazer, que lleva en el poder desde 2005 y que espera sacar más de 5.500 millones de euros por desprenderse de uno de los clubes más valiosos del mundo.



Los ingresos generales del club descendieron un 10 %, debido en gran parte a la no clasificación del club para la Champions League, además de la disputa del Mundial de Catar entre noviembre y diciembre, lo que no permitió recibir ingresos por día de partido en ese período.