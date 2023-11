Despedido el directivo de la federación inglesa que comparó a Netanyahu con Hitler

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha suspendido al miembro de su directiva que comparó a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, con Adolf Hitler en una publicación en redes sociales.

Wasim Haq, que ostenta el puesto de representante de las comunidades BAME (negras, asiáticas y minorías étnicas) desde 2019, tuvo que borrar un tweet y disculparse, tras poner en la red social: "Netanyahu ha sacrificado a su propia gente para mantenerse en el poder, mientras que los palestinos intentan mantener la sensatez... Adolf Hitler estaría orgulloso de Benjamin Netanyahu".

It has been brought to my attention that a tweet I published yesterday has caused offence. I have deleted the tweet and apologise unreservedly to anyone that has felt offended.