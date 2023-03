El defensa del Unión Berlín Robin Knoche no está decepcionado por no haber fichado a Isco

El defensa del Unión Berlín Robin Knoche no está decepcionado por el fracaso de su club a la hora de fichar al exfutbolista del Real Madrid y del Sevilla Isco Alarcón para el equipo.

El hecho de que el acuerdo no llegara a buen puerto al final del mercado de traspasos "quizá no esté tan mal" por la propia estructura del club, dijo Knoche en el programa 'Sportstudio' del canal televisivo ZDF.

Robin #Knoche im aktuellen sportstudio: "Das hätte natürlich keiner so erwartet, dass wir so eine Saison hinlegen. Aber es ist schön, dass man die Liga doch noch so überraschen kann"@FCUnion#Bundesliga#FCUKOEhttps://t.co/ReNQkyGzkw