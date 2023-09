Davinson y Ndombele se marchan al Galatasaray; Maddison fue rechazado por el Chelsea

El Tottenham Hotspur anunció las salidas del colombiano Davinson Sánchez y del francés Tanguy Ndombele, en el pasado fichajes récord del club, rumbo al Galatasaray.

Sánchez, de 27 años, se marcha traspasado al club turco por 10 millones de euros, mientras que Ndombele, de 26, se va cedido durante una temporada, con una opción de compra para el Galatasaray de 14 millones.

El defensa colombiano llegó al Tottenham en 2017 procedente del Ajax de Amsterdam a cambio de 50 millones de euros, mientras que Ndombele llegó del Olympique de Lyon y costó 63 millones de euros.

El Chelsea rechazó el fichaje de Maddison

James Maddison está siendo uno de los fichajes del verano, al menos en sus primeros partidos con el Tottenham. El nuevo '10' de los Spurs estuvo en la agenda de grandes clubes ingleses, que querían aprovechar el descenso del Leicester para llevarse al mediapunta inglés.

Según la web de fichajes inglesa CaughtOffside, el Chelsea rechazó su posible fichaje por el equipo de Pochettino debido a que no querían comprar a ningún jugador con más de 25 años en este mercado, con el objetivo de potenciar su proyecto a largo plazo con jugadores jóvenes. El internacional con los Three Lions tiene actualmente 26 años, algo que sorprende mucho en Inglaterra por dejar escapar un jugador con gran cartel nacional.