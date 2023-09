Daniel Levy recuerda que el Tottenham tiene una opción de compra por Harry Kane

Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, reiteró que tienen una opción para volver a comprar a Harry Kane en caso de que el delantero quisiera volver a la Premier League.

Spurs chairman Daniel Levy: "If Harry Kane, one day, wants to come back to the Premier League and he wants to come to Tottenham — we would have the ability to re-sign him".



"You can't look into the future. Who knows…"