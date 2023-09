Cuatro españolas y cinco del City copan unos The Best sin nadie del Real Madrid y sin Jorge Vilda

El Manchester City acapara los candidatos a mejor jugador masculino del año The Best que otorga la FIFA, mientras que en categoría femenina aspiran al galardón Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso, Salma Paralluelo -campeonas del mundo- y Mapi León.

Tras la magnífica temporada del conjunto de Pep Guardiola, en la que ganó por primera vez la Liga de Campeones, así como la Premier y la Supercopa continental, figuran entre los candidatos varios jugadores del cuadro inglés: Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Rodri Hernández, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan (ahora en el Barcelona).

Junto a ellos aparecen en la lista el croata Marcelo Brozovic, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el francés Kylian Mbappé, el nigeriano Victor Osimhen, el inglés Declan Rice y el argentino Leo Messi, ganador el año pasado del galardón.

?? OFICIAL I Nominados al #TheBest



???? Julián Álvarez

???? Brozovic

???? De Bruyne

???? Gundogan

???? Haaland

???? Rodri

???? Kvaratskhelia

???? Mbappé

???? Messi

???? Osimhen

?????????????? D.Rice

???? Bernardo Silva



?? ¿Quién es el favorito?



? Ningún jugador del @RealMadrid nominado



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/TT2tSyTPZX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2023

En el capítulo femenino, aparte de las mencionadas españolas están nominadas la colombiana Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, las inglesas Rachel Daly, Alex Greenwood, Lauren James y Keira Walsh, la francesa Kadidiatou Diani, las australianas Caitlin Foord, Sam Kerr y Mary Fowler, la estadounidense Lindsey Horan, la sueca Amanda Ilestedt y la japonesa Hinata Miyazawa.

?? OFICIAL I Nominadas al #TheBest



???? Aitana Bonmatí

???? Jenni Hermoso

???? Mapi León

???? Salma

???? Caicedo

?????????????? Greenwood

?????????????? Daly

?????????????? James

?????????????? Walsh

???? Diani

???? Ilestedt

???? Horan

???? Kerr

???? Miyazawa



?? ¿Quién es la favorita?



4?? Cuatro jugadoras de la @SEFutbolFem



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/B3vmVOsCXU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jonatan Giráldez, campeón de la Liga F y de la Champions femenina con el Barcelona, figura entre los aspirantes a mejor entrenador de fútbol femenino, relación en la que no está el técnico que llevó a España al título mundial, Jorge Vilda, ya destituido, mientras que en categoría masculina sobresale Guardiola junto a Xavi Hernández, técnico del conjunto azulgrana.

?? OFICIAL I Nominados al #TheBest a mejor entrenador



???? Pep Guardiola

???? Simone Inzaghi

???? Ange Postecoglou

???? Luciano Spalletti

???? Xavi



?? ¿Quién es el favorito?



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/V0ls5RpeWk — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2023

Cata Coll, que acabó siendo titular de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y su compañera en el Barcelona Sandra Paños -no estuvo en la cita universal-, el marroquí Yassine Bono, exjugador del Sevilla, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el brasileño Ederson (Manchester City) y el alemán Marc Andre Ter Stegen son aspirantes en el apartado de porteros.

?? OFICIAL I Nominadas al #TheBest a mejor portera



???? Sandra Paños

???? Catalina Coll

?????????????? Mary Earps

???? Ann-Katrin Berguer

???? Ze?ira Mušovi?

???? Mackenzie Arnold

???? Christiane Endler



?? ¿Quién es la favorita?



2?? Dos jugadoras de la @SEFutbolFem



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/cBJ0aRuekR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2023

Un panel de expertos ha seleccionado a las personas candidatas a partir de una lista más larga recopilada por la FIFA, en función de los méritos obtenidos durante los periodos pertinentes. El plazo de votación al público está abierto en varias categorías y acabará el 6 de octubre.

El jurado internacional que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo. Los nominados al Premio Puskás al mejor gol en el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 podrán votarse entre el jueves 21 de septiembre y el martes 10 de octubre.

Relación de nominados:



-Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Aitana Bonmatí (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inglaterra); Jenni Hermoso (España); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Australia); Mapi León (España); Hinata Miyazawa (Japón); Salma Paralluelo (España); Keira Walsh (Inglaterra).



-Premio The Best al Jugador de la FIFA: Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozovi? (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); ?lkay Gündo?an (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodrigo «Rodri» Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).



-Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).

?? OFICIAL I Nominados al #TheBest a mejor entrenador o entrenadora de fútbol femenino



???? Peter Gerhardsson

???? Jonatan Giraldez

???? Tony Gustavsson

???? Emma Hayes

???? Sarina Wiegman



?? ¿Quién es el favorito?



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/DfqEIABLBM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2023

-Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).



-Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Ze?ira Mušovi? (Suecia); Sandra Paños (España).



-Premio The Best al Guardameta de la FIFA: Yassine Bono (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).