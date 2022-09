Cristiano Ronaldo, acusado de conducta "impropia y/o violenta" por tirar el móvil de un aficionado

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha sido acusado de conducta "impropia y/o violenta" por la Asociación de Fútbol Inglesa tras el incidente que vivió la temporada pasada en el Everton-Manchester United de la Premier League.

Las imágenes de vídeo mostraron que el de Madeira parecía tirar al suelo el teléfono móvil de un aficionado tras la derrota sufrida en Goodison Park por 1-0, una actitud por la que fue advertido por la policía de Merseyside.

?? ¿Qué pasó ahí @Cristiano?



?? El crack portugués salió muy molesto de Goodison Park



?? Al grado de desquitar su coraje y ¿tirarle al suelo el celular a un fanático? Juzga tú mismo ??



?? Vía: evertonhub pic.twitter.com/J6X0psofRl — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 9, 2022

Ahora, la FA ha decidido investigar el incidente y confirmó, a través de un portavoz, que Cristiano Ronaldo "ha sido acusado de violar la regla E3" por este incidenten. "Se alega que la conducta del delantero después del pitido final fue inapropiada y/o violenta", añadió en la cuenta oficial de 'Twitter' de la asociación.

Después del incidente, que ocurrió cuando el portugués se dirigía hacia el túnel, el exjugador del Real Madrid se disculpó en las redes sociales por su "explosión" e invitó al seguidor a ver un partido en Old Trafford "como señal de juego limpio y deportividad".

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los demás jóvenes que adoran este hermoso juego. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", señaló en su perfil de 'Instagram'.

En respuesta a la acusación contra Ronaldo, que solo ha sido titular una vez con el nuevo técnico Erik Ten Hag en la Premier League esta temporada, el United fue escueto aunque no dará la espalda al delantero. "Apoyaremos al jugador", se limitó a comentar.