Courtois, "decepcionado" con su seleccionador

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha abandonado este lunes la concentración de Bélgica antes de viajar a Estonia. Varios medios belgas apuntaron que la razón sería su descontento por no haber sido capitán en el partido de este pasado sábado contra Austria. Pero el guardameta lo ha desmentido en un comunicado en su página web.

"Estoy profundamente decepcionado", afirma Courtois sobre las palabras de Domenico Tedesco en rueda de prensa. Y añade: "No es la primera vez ni la última que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con el vestuario. Pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente".

"Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar", afirma el jugador del Real Madrid que no se presentó este domingo por la noche en el hotel de concentración del combinado belga.

Según los medios de comunicaión sería una protesta, que también hacen referencia a una supuesta discusión con Romelu Lukaku. El delantero portó el brazalete de capitán y Courtois reconoce que habló con su compañero: "He hablado con Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación".

"Ayer por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha", concluye.



Comunicado Courtois

"Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que ha hecho un recuento parcial y subjetivo de una conversación privada que hemos tenido tras el partido con Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valarociones del entrenador no se ajustan a la realidad.

En esa conversación le pedí, no en beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y es o es lo que traté de trasnmitirle. Lamentablemente no logré mi propósito.

Inisisto en que en ningún caso le he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, ayer por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha. El cuerpo médico de mi Club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento".