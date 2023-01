El Torino elimina al Milan y el Inter sufre para ganar al Parma de Buffon

Milan, 0 - Torino, 1

Con uno menos desde el minuto 70 y en San Siro, el Torino apeó de la Copa de Italia a un desdibujado e incapaz Milan (0-1) con una contra de libro en la segunda mitad de la prórroga que siembra las dudas en el campeón de la Serie A.



Fracaso del Milan en la competición copera italiana. Dominó, pero sin acierto. Lo intentó, pero se topó con Milinkovic-Savic bajo palos. No fue la noche de un Milan que se despidió prematuramente y contra todo pronóstico de la Coppa Italia en su estreno.

El Milan no quiso ser menos que el Inter en el mismo escenario y, también plagado de suplentes, cuajó un partido vacío como hiciera su rival el pasado martes -también en Coppa-, sin personalidad y en el que, pese al dominio del balón, le faltó chispa para romper la bien plantada línea defensiva del 'Toro'.



Ni si quiera la entrada de Leao, Theo, Bennacer y Giroud fue suficiente para los actuales campeones del 'Scudetto' que, con toda la carne en el asador y con un jugador más tras la expulsión de Djidji en el minuto 70, fueron incapaces de evitar la prórroga.



Con uno más, a pesar de haber intentado esquivar la media hora suplementaria, la prórroga se presentó de cara para un Milan que siguió intentándolo con centros laterales en busca de Giroud, con disparos lejanos o con tímidas arrancadas de Leao y Theo por el perfil zurdo. Nada dio resultado.



Acumuló efectivos el Milan en ataque, volcado, que terminó con treinta y cuatro tiros por once del Torino, y descuidó la defensa sin saber que sería peor el remedio que la enfermedad. Se dio cuenta el técnico del Torino, Juric, y dio entrada a jugadores de largo recorrido para aprovechar los espacios. Dicho y hecho. Una ocasión clara, un gol.



Bayeye y Adopo fulminaron en una contra el partido y se aseguraron un puesto en cuartos. El primero encontró, tras una gran cabalgada, al segundo en boca de gol para que solo tuviera que empujarla en el 114. No pudo rehacerse el Milan en San Siro.





Inter, 2 - Parma, 1

El Inter salvó los muebles este martes en la prórroga en su estreno en la 'Coppa Italia' y consiguió el pase a los cuartos de final ante el Parma (2-1) de Gianluigi Buffon, un equipo de Serie B que rozó la hazaña en San Siro pero que vio como Lautaro Martínez igualó en el 87 y Acerbi sentenció en el 110.



Paupérrima versión del actual campeón en su estreno en la competición copera italiana pese a la victoria. En casa, con dominio estéril, casi sin ocasiones de gol ante un Parma de Serie B bien colocado en defensa, los de Milán fueron incapaces de poner en aprietos, en una primera mitad vacía por su parte, la meta defendida por el veterano 'Gigi' Buffon en lo que fue su vuelta a un gran escenario.

Y es que con casi 45 años, el campeón del mundo en 2006 con la 'Azzurra' volvió a ser titular tras tres meses parado por una lesión y con solo tres partidos disputados esta campaña. Un reto a la altura de unos pocos elegidos. 'Gigi' estuvo cerca de añadir más épica a su carrera -y de aumentar su aura con el Parma en este partido- al mismo tiempo que hacía un último servicio a su 'Juve', eliminando a su rival histórico en el primer partido de la competición, en su casa, ante su público.



Pero el empuje del Inter al final acabó con el sueño del Parma. Se volcó el conjunto local en ataque en los minutos finales y obtuvo recompensa. Lautaro recogió un rechace del enésimo centro lateral que buscaba la cabeza de Dzeko y, desde la frontal, con fortuna tras el ligero toque en la cabeza de un Osorio imperial en la zaga del Parma, empató una contienda que de no ser por una intervención clave de Buffon en el minuto 90 se hubiera llevado el Inter antes del tiempo suplementario.



En la prórroga, el Inter se sintió vencedor del duelo, mientras que el Parma buscaba llegar a unos penaltis que le arrebató el central Acerbi con un extraño gol de cabeza desde la frontal del área que acabó con el sueño del Parma -y de Buffon- y con el sufrimiento de un Inter que ya espera rival en los cuartos de final.