Senegal no falla y pasa a cuartos de final

La excesiva dureza de Cabo Verde, que acabó el duelo ante Senegal con dos jugadores menos por las expulsiones de Patrick Andrade y del portero Vozinha, no pudo con el combinado dirigido por Aliou Cissé, que se clasificó para los cuartos de final gracias a los tantos de Sadio Mané y de Bamba Dieng en la segunda parte.



Con todas sus estrellas en liza, Senegal no falló. Saltó al terreno de juego del Kouekong Stadium de Bafoussam con una sola preocupación: evitar la sorpresa de una selección que estaba a un paso de igualar su mejor participación en una Copa África. Cabo Verde, soñaba con igualar los cuartos de final de los héroes de 2013 que alcanzaron esa ronda en Sudáfrica en la que fue su primera participación.

