Continúa el cruce de declaraciones entre Ibrahimovic y Guardiola

El pique de declaraciones entre el jugador sueco Zlatan Ibrahimovic y el entrenador del Manchester City Pep Guardiola comenzó cuando Ibrahimovic aseguró en una entrevista en Canal+ que el crecimiento del noruego Erling Haaland en el Manchester City iba a depender del ego del entrenador español.

"¿Si puede Guardiola hacer que Haaland sea aún mejor? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos...", apuntó.

El entrenador del City le ha respondido con sarcasmo e ironía en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Fulham.

"Él tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!", comenzó diciendo Guardiola.

"Entonces lo que hago es decirle a Erling: 'Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario 'The Sun' y 'Daily Mail' no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme", terminó Guardiola.

