La esposa de Tesillo, tras las amenazas de muerte en la Copa América: “Nos enviaron hasta fotos de los niños”

William Tesillo, futbolista internacional de la selección de Colombia, está recibiendo graves amenazas por fallar el penalti ante Chile, que eliminó a su equipo de la Copa América.

Su esposa, Daniela Mejía, ha hecho público la situación que está viviendo la familia desde que terminó la competición. La pareja tiene tres hijos: María José, Enmanuel y Emiliano.

Tesillo falló el penalti clave en la tanda final ante la selección de Chile y eso ha sido el detonante de las amenazas recibidas por él y su familia.

En una entrevista, el defensa colombiano aseguró que estuvo en Armenia porque su esposa es de allí, pero añade que le recomendaron “estar en la casa por precaución, no salir con los niños porque uno no sabe lo que puede pasar. La idea era llegar a Armenia y después ir a Barranquilla donde está mi papá, pero por la situación no se pudo".

La esposa del futbolista ha reconocido en la emisora colombiana Radio Caracol, que la familia ha tomado medidas legales: "A mi esposo le llegaron unas amenazas muy fuertes, con fotos de los niños, principalmente del más pequeño, que fue lo que nos hizo decir que ya tocaba poner esto en manos de la justicia. La denuncia se puso y la Fiscalía estuvo muy pendiente de todo". Daniela Mejía relaciona el caso con las apuestas deportivas.