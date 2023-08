Cole Palmer, la alternativa a Kevin de Bruyne

El Manchester City necesita a una sustituto para Kevin de Bruyne. La lesión del belga ha obligado a los 'Sky Blues' a acelerar la operación por Lucas Paquetá y a plantearse si Phil Foden debería jugar más centrado. Y en medio de esa discusión apareció Cole Palmer para presentarse como alternativa al belga.

Nacido en Wythenshawe, cerca de Mánchester y más cerca aún de Stockport, de donde es el propio Foden, Palmer llegó al City con menos de ocho años y fue pasando por las categorías inferiores del club inglés hasta que con 18 años debutó en la Copa de la Liga.

Fue en septiembre de 2020, contra el Burnley, después de aparecer un par de veces en el banquillo y de entrenar con el primer equipo. Su cocción ha sido a fuego lento, como acostumbra Guardiola, y desde su debut en otoño de 2020 ha jugado 40 partidos.

Como centrocampista de corte ofensivo, Palmer ha crecido estos años a la sombra de los grandes jugadores, por lo que sus estadísticas son discretas (seis goles), pero está bien valorado en Mánchester, sobre todo por sus compañeros.

"Este chico es increíble", dijo tras el encuentro ante el Sevilla Kyle Walker. "Tiene grandes jugadores de los que aprender y el mejor entrenador del mundo. Solo tiene que seguir y mantener los pies en la tierra", añadió el lateral.

Pero, pese a todos estos elogios, su continuidad en el Etihad no está clara. "No sé si se quedará", dijo Guardiola tras el partido. "Cuando volvimos, tenía la sensación de que se quería ir, pero ahora no lo sé", añadió el catalán, que además confirmó que lo más probable sería que o se quedase o venderlo.