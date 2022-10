El City sigue imparable

Manchester City, 4 - Southampton, 0

Con un encuentro excelso de Joao Cancelo, el Manchester City tomó impulso hacia el liderato tras pasar por encima del Southampton, incapaz de frenar al torbellino portugués, autor del tanto que abrió el marcador y principal agitador de la victoria del equipo de Pep Guardiola. Sobre todo durante el acto inicial, Cancelo dio una lección magistral por toda la zona izquierda del ataque 'citizen'. Nadie fue capaz de frenar a un jugador eléctrico, insistente, con una zurda exquisita y capaz de acabar él solo con la resistencia de su rival. Pero antes de iniciar su exhibición, el guión planteaba una película que decía que el City se iba a enfrentar a un rival que suele mostrar dos caras: en un día malo, el Southampton es un desastre y suele caerse hasta los cimientos; en un día bueno, es un hueso duro de roer.

Newcastle, 5 - Brentford, 1

La exhibición del brasileño Bruno Guimaraes, reflejada con un doblete marca de la casa plagado de calidad, llevó al Newcastle a una goleada ante el Brentford que redondeó el paraguayo Miguel Almirón y que instala a las 'urracas' en la zona europea de la Premier. El crecimiento del Newcastle en la tabla llegó con la segunda victoria consecutiva que eleva a cuatro los encuentros sin perder para el conjunto de Eddie Howe, que cortó las alas del Brentford, de nuevo condenado a una derrota después de dos partidos con buenos resultados.

Chelsea, 3 - Wolverhampton, 0

Amargó la vuelta de Diego Costa a Stamford Bridge un Chelsea muy bien trabajado y que doblegó al Wolverhampton Wanderers con tantos de Kai Havertz, Christian Pulisic y Armando Broja. Tras una gran actuación contra el Milan en la Liga de Campeones, Graham Potter movió el once titular, con hasta siete cambios respecto al encuentro del martes, y el Chelsea no bajó el pie del acelerador. En una soleada tarde en Stamford Bridge, que recibió y despidió como a un héroe a Diego Costa, titular en el Wolves, los 'Blues' no tuvieron excesivos problemas ante un equipo que acaba de destituir a Bruno Lage y que se asienta en el penúltimo puesto de la tabla.

Bournemouth, 2 - Leicester, 1

El buen momento del Bournemouth, que acumula cinco partidos sin perder, devolvió a la realidad al Leicester, que pareció despertar la pasada jornada con una victoria ante el Nottingham Forest pero que permanece anclado en la penúltima posición de la Premier, en zona de descenso, tras perder este sábado. Las intenciones de prolongar la mejoría del cuadro de Brendan Rodgers se estancaron en el Vitality Stadium, donde llegó alentado por su primer triunfo del curso después de cuatro derrotas seguidas. Regresaron a la derrota los foxes, cada vez más alejados de la salvación y con malas sensaciones.