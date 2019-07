El Chelsea sanciona de por vida al hincha que profirió insultos racistas contra Sterling

El Chelsea ha anunciado sanciones a seis aficionados del club por proferir insultos en las gradas de Stamford Bridge, entre las que destaca una sanción de por vida a un hincha que utilizó lenguaje "racialmente abusivo" durante el encuentro del pasado 8 de diciembre contra el Manchester City.

El delantero 'citizen' Raheem Sterling fue el principal objetivo de los insultos por parte de un sector de la afición cerca de la línea de banda durante ese partido, un incidente ante el que ha reaccionado con contundencia el conjunto londinense.

El club de Roman Abramovich decidió la suspensión permanente de un hincha después de investigar los hechos, recogiendo el testimonio del aficionado en cuestión, revisando pruebas de vídeo y consultando a "dos expertos en lectura de labios", que concluyeron que sí había lanzado esos insultos racistas, además de utilizar "amenazas y tener un comportamiento agresivo", según explicó el Chelsea en un comunicado.

Para los otros cinco aficionados del club también sancionados, el periodo de exclusión del estadio del Chelsea será de entre uno y dos años. La causa es el uso de "lenguaje abusivo" y un comportamiento "agresivo y amenazante". Sus sanciones son menores porque adquirieron compromisos con el equipo para no incurrir en las mismas actitudes.

El Chelsea añadió en el comunicado que considera "aberrantes" cualquier clase de comportamiento discriminatorio. "Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo, donde la gente de todas las culturas, comunidades e identidades se sienta bienvenido", afirmó.

