El Chelsea lamenta la "devastadora situación en Ucrania" sin mencionar en ningún momento a Rusia

El Chelsea FC, propiedad del oligarca ruso Roman Abramovich, que el sábado cedió la gestión del club a la fundación tras 20 años en el cargo, ha lamentado la "horrible y devastadora" situación en Ucrania, pero ha evitado mencionar a Rusia en el escueto comunicado de 24 palabras.

"La situación en Ucrania es horrible y devastadora. Los pensamientos del Chelsea FC están con todos en Ucrania. Todos en el club rezan por la paz", señaló el club londinense en un comunicado publicado este domingo.

Club statement on the conflict in Ukraine.