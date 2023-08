El Celta, muy pendiente de Gabri Veiga, que podría haber cerrado un acuerdo con el Nápoles

El Nápoles habría cerrado este viernes la incorporación del español Gabri Veiga procedente del Celta de Vigo tras varias semanas de negociaciones que habrían terminado en un acuerdo por 36 millones de euros, según informaron los medios italianos. La llegada del joven español de 21 años, uno de los talentos más codiciados del mercado, se habría cerrado sin necesidad de pagar los 40 millones de euros de clausula que tenía en el Celta. Finalmente habría un acuerdo de 30 millones fijos y 6 en variables.

Ya hace unos días, el pasado 12 de agosto, Rafa Benítez, actual entrenador del Celta y exentrenador del Nápoles, comentó que el interés de los 'azzurri' por Veiga era real y que lo mejor para su equipo era que la situación se resolviera cuanto antes. "Lo ideal para nosotros es que si hay una situación que se tiene que resolver se resuelva pronto, pero si no yo estoy encantado con él", declaró.

