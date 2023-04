Ceferin: "Ahora toca criticar a la Premier League porque se opuso a la Superliga"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cargó este miércoles contra la Superliga Europea, de la que advirtió que "se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja: un lobo disfrazado de abuela dispuesto a devorar" el fútbol europeo, al mismo tiempo que atacó a Real Madrid, FC Barcelona y Juventus -clubes precursores del proyecto-, a los que calificó de "cárteles por encima de la meritocracia y la democracia".

"Aquellos que promueven ese proyecto dicen que quieren salvar el fútbol. La Superliga se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja: un lobo disfrazado de abuela dispuesto a devoraros. ¿A quién engañan? A nadie. Son cárteles por encima de la meritocracia y la democracia. Es el dinero por encima de los título. Las ligas domesticas deben seguir siendo las piedras angulares del fútbol. Necesitamos el apoyo de todos para proteger el modelo", señaló Ceferin durante su discurso en el 47º Congreso del organismo.

El esloveno, nombrado presidente de la UEFA en septiembre de 2016, fue reelegido como mandatario del organismo rector del fútbol europeo hasta 2027, tras la reunión celebrada en el Palacio de Congresos de Lisboa (Portugal). Será su tercer y último mandato, pues por normativa UEFA no se puede aspirar a más.

Durante su intervención en el congreso, Ceferin, reforzado por su lucha contra la Superliga, insistió en que el proyecto liderado por Real Madrid, FC Barcelona y Juventus es "cinismo sobre moralidad, egoísmo sobre solidaridad, codicia sobre benevolencia. Nunca debemos olvidar lo frágil que es el fútbol", recordó.

"No hay hueco para los cárteles en el fútbol europeo. El fútbol no pertenece a nadie, en realidad pertenece a todos nosotros. El interés general debe estar por encima del individual de tres clubes, dos financieros y su portavoz", reiteró Ceferin contra los tres clubes fundadores de la Superliga.

2??0??2??7?? UEFA President Aleksander ?eferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H