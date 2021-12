"La Catedral", la nueva casa de Inter y Milan

El Inter de Milán y el Milan anunciaron que la "Catedral" dibujada por la firma de arquitectos "Populous" es el proyecto elegido para convertirse en su nuevo estadio y remplazar al icónico San Siro.



"AC Milan y FC Internazionale Milano están felices por anunciar que el proyecto de Populous, conocido como "La Catedral", es el elegido por los dos clubes. En las próximas semanas se concluirán los detalles para definir las modalidades de desarrollo del nuevo estadio de Milán", informaron los dos clubes milaneses en un comunicado.



Inter y Milan tomaron la decisión definitiva tras analizar dos proyectos, realizados por el grupo estadounidense Popoulous y por el consorcio ítalo-americano Manica-Cmr Sportium. La Catedral de Populous fue preferida al de Manica-Cmr Sportium, que preveía unas líneas futuristas, marcadas por dos anillos que se entrelazaban y que simbolizaban la unión entre el pasado y el futuro del Inter y del Milan.





??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come "la Cattedrale", è risultato essere il progetto prescelto per il @NuovoStadioMI ?? https://t.co/sr52p2L6HX pic.twitter.com/Ms3ttjA2XV



Los dos clubes trabajarán con el Ayuntamiento de Milán para llegar al proyecto completo durante 2022 y, según estimas no oficiales, es posible que el nuevo estadio esté listo antes de 2027. El coliseo surgirá a pocos pasos del actual estadio San Siro.





Official Statement: A new stadium for Milano ?? https://t.co/nzRd89RR3O



Comunicato Ufficiale: Un Nuovo Stadio per Milano ?? https://t.co/LHcmphv4tL#SempreMilanpic.twitter.com/CAUL8NVGp3