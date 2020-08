Carles Pérez recuerda su salida del Barça: "A día de hoy, aún no entiendo lo que pasó"

A finales de enero Carles Pérez (Granollers, 1998) tuvo que salir del FC Barcelona y buscarse su futuro en la AS Roma. En una entrevista concedida a EFE, el jugador asegura que la decisión del club azulgrana le dolió, pero que ahora está muy bien en el equipo italiano y que hay vida más allá del Barça.

El jueves precisamente la Roma se enfrentará al Sevilla en los octavos de final de la Europa League en Duisburgo (Alemania). El conjunto entrenado por Paulo Fonseca ha terminado la Serie A este fin de semana con una racha de ocho partidos consecutivos sin perder y en siete de ellos venció.

"Nosotros venimos con mucha confianza gracias a la buena racha de resultados y el hecho de jugar con cinco atrás nos está aportando mucha seguridad", apunta el atacante catalán sobre el inminente duelo europeo. "En el Barça jugué contra el Sevilla y he visto algunos partidos suyos esta temporada. La verdad es que están muy bien, algo que se demuestra con su clasificación para la Champions. Pero al final la eliminatoria se juega en un campo neutral y puede pasar cualquier cosa", apunta Carles Pérez.

"Desde cadete he tenido ofertas para irme del Barça, algunas de ellas de Inglaterra. Hasta cuando estaba en el Barça B tuve ofertas de equipos de Primera y siempre dije que no porque quería llegar al primer equipo. Después tuve mis oportunidades y creo que las aproveché tanto como pude. De hecho, hasta conseguí tener un contrato como jugador del primer equipo", recuerda el exazulgrana cuando le preguntan sobre si le sorprendió cómo se dio su salida del Barça. "Para mí fue una sorpresa que después decidiesen prescindir de mí, considero que no me lo merecía", reconoce.

"A día de hoy aún no entiendo lo que pasó. O el club necesitaba dinero o hay algo más que se me escapa. Pero ya es pasado. En su momento sí que me preocupó porque es jodido dejar el Barça y dejar de ver a tu familia y amigos. Desde entonces de mi entorno cercano solo he visto a mis padres", explica Carles Pérez.

Cuando le preguntan si su salida tuvo que ver con la irrupción de Ansu Fati, lo tiene claro: "No, yo nunca lo he visto así. Al final yo juego a pierna cambiada en la derecha y él hace lo mismo en la izquierda". Su competencia en el club azulgrana estaría "con Dembélé o con Messi" y, en el caso del argentino, reconoce que "en este caso no sería discutir nada, sino aprovechar los minutos que dejara libres". Recalca que siempre ha dicho "que Ansu Fati es un gran jugador y que tiene un nivel para hacer algo muy grande en el mundo del fútbol".

"Siempre le decía a mi madre que no sabía lo que haría cuando tuviese que salir del Barça", recuerda Carles Pérez. "Mucha gente explica que hace mucho frío fuera del Barça, pero yo considero que hay mucha vida fuera del Barça. Yo estoy muy bien en la Roma y me estoy ganando un puesto", sentencia el catalán.