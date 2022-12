Calendario del fútbol en Navidad: La Premier League vuelve con el tradicional 'Boxing Day'

Una vez finalizado el Mundial toca regresar a las competiciones domésticas. Y aunque sean fechas navideñas el fútbol no para y siguen disputándose partidos. En algunos países como España o Inglaterra ya se han jugado rondas coperas, en otros como Alemania habrá que esperar a enero, pero el denominador parece claro. Toca borrar el chip mundialista y centrarse que aún queda mucha temporada por disputarse.

Premier League

Como es tradición en Inglaterra habrá 'Boxing Day'. La Premier League suele programar varias jornadas aprovechando las vacaciones navideñas y este año no ha querido ser menos. Hasta tres fechas se disputarán desde el día 26 de diciembre hasta el jueves 5 de enero. La atención se la llevará el lunes cuando los campos se llenen de familias para disfrutar del gran día de fiesta en el fútbol británico.

Lunes 26 de diciembre

13:30 Brentford - Tottenham

16:00 Crystal Palace - Fulham

16:00 Everton - Wolverhampton

16:00 Leicester - Newcastle

16:00 Southampton - Brighton

18:30 Aston Villa - Liverpool

21:00 Arsenal - West Ham

Martes 27 de diciembre

18:30 Chelsea - Bournemouth

21:00 Manchester United - Nottingham Forest

Miércoles 28 de diciembre

21:00 Leeds - Manchester City





Serie A

En Italia algunos años se han jugado partidos antes de fin de año, pero no será este. Pese a que la azzurra no consiguió clasificarse para el Mundial de Qatar el calcio si ha parado y no volverá hasta el miércoles 4 de enero. Ese día se disputará íntegra la 16ª jornada con el siguiente calendario.

12:30 Salernitana - Milán

12:30 Sassuolo - Sampdoria

14:30 Spezia - Atalanta

14:30 Torino - Verona

16:30 Lecce - Lazio

16:30 Roma - Bolonia

18:30 Cremonese - Juventus

18:30 Fiorentina - Monza

20:45 Inter de Milán - Nápoles

20:45 Udinese - Empoli

Bundesliga

El fútbol en Alemania no vuelve hasta el 20 de enero. Los clubes germanos suelen tener un mes de parón aprovechando el inicio del invierno y en esta ocasión también se cumplirá con la tradición.

Ligue 1

Francia, subcampeona del mundo, se prepara para el retorno de las competiciones domésticas. La Ligue 1 si vuelve antes de fin de año y disputará una jornada entre el miércoles 28 de diciembre y el jueves 29 de diciembre. También habrá otra los días 1 y 2 de enero.