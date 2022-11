Lozano asienta al Nápoles en el liderato

Nápoles, 2 - Empoli, 0

Con un gol a los cinco minutos de entrar en el campo, asumiendo la responsabilidad desde los once metros, y una asistencia para cerrar el partido, el mexicano Hirving Lozano fue decisivo este miércoles para que el Nápoles sumara los tres puntos ante el Empoli (2-0) en un partido que dominó pero que no pudo desbloquear hasta la entrada del 'Chuky'.



Esta vez partiendo desde el banquillo, el internacional mexicano, que espera la llamada del Tata Martino para ir a Qatar 2022 el próximo 14 de noviembre, volvió a demostrar el gran estado de forma que atraviesa, agitando un partido que se fue complicando con el paso de los minutos al líder de la Serie A, incapaz de superar el entramado defensivo del Empoli. Ocasiones y peligro por doquier generó el conjunto partenopeo en el Diego Armando Maradona, en un partido que se presentaba como un trámite para los locales en esta penúltima jornada previa al parón por el esperado Mundial pero que, sin la presencia de Kvaratskhelia, que no jugó para no arriesgar por molestias en su lumbar, fue más complicado de cerrar.