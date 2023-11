Benjamin Mendy denuncia al Manchester City por el impago de su salario

Benjamin Mendy, jugador del Lorient, ha denunciado al Manchester City por el impago de su salario, después de que fuera acusado de violación y agresión sexual, pero fuera declarado no culpable de estos actos.

BREAKING: Benjamin Mendy has launched a “multi-million-pound” claim against Manchester City over unpaid wages. pic.twitter.com/zpQGN19jnE